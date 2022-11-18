Seçimler yaklaştığında provokasyonların arttığını iddia eden HDP’li Paylan’a Soylu’dan cevap: “Böyle bir iftira atan şerefsizdir”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe kanun teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip (İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı) provokasyonlar olmuştur” dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşülüyor.

“Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur”

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi esnasında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı yapan Ahlam Albashır’ı ele alarak, şunları söyledi:

“Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. ‘Ben istihbarat elemanıyım’ dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor. Olayın kodlarına bakın. Kobani’den talimat geldi diyor Soylu. Daha sonra İdlib’den girdiğini söylüyor. Burada soru işaretleri kafanıza gelmiyor mu? Benim kafama pek çok soru işareti takılıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçmişte bu tip provokasyonların içinde her zaman devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur. Her zaman bir parmağı olmuştur. Toplumsal barışa ekmek kadar su kadar ihtiyacımız var. Toplumsal barışa ulaşmamız için somut olayların üzerinden yürümemiz gerekiyor. Seçimlere giriyoruz. Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur.”

“Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir”

Bunun üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tepki göstererek, “Sen PKK’yı savunuyorsun, sen PKK’yı temizliyorsun, sen PYD’yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK’yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula” ifadelerini kullandı.