Yüksek Seçim Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçimi Kurulu Kararına göre, Seçim Başlangıç Takvimi 18 Mart 2023 olarak kabul edildi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylama 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. 18 Mart günü seçim tarihinin başlaması ile beraber 19 Mart günü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler Yüksek Seçim Kuruluna adaylık başvurularına başlayacak. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler 20 Mart gününe kadar Yüksek Seçim Kuruluna başvurabilecek ve başvuruları kabul edilen adaylar 2 Mart günü açıklanacak. Siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adayları için ise son başvuru günü 23 Mart olarak belirlenirken 28 Mart günü Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz başvuruları başlayacak. 31 Mart günü ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı Seçimi için propaganda dönemi başlayacak. 1 Nisan gününde Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.

Seçmen listeleri 20 Mart günü askıya alınacak ve 2 Nisan günü askıdan indirilecek. 24 Mart günü ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva ederek ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin son günü olarak belirlendi. 6 Nisan günü ise ittifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmeleri için Yüksek Seçim Kuruluna ve ittifaktaki diğer siyasi partilere bildirerek ayrılmalarının son gün olarak açıklandı. 12 Nisan günü ise yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek, yurt dışı seçmenlerin oy kullanacağı tarih aralığı ve yer bilgileri www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek ve gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak.

27 Nisan günü yurt dışında oy verme işlemlerine başlanacak ve 9 Mayıs günü son bulacak. 4 Mayıs günü ise propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıç tarihi olarak belirlendi. 7 Mayıs günü radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak ve 13 Mayıs günü seçim propagandaları son bulacak. 14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri başlayacak, saat 00.00’da seçim yasakları sona erecek ve saat 23:59’da Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması yapılacak. 15 Mayıs günü propaganda dönemi başlayacak. 19 Mayıs günü ise Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilecek. 20 Mayıs günü ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerine başlanacak ve 24 Mayıs günü yurt dışında oy verme işlemleri sona erecek. 28 Mayıs Pazar günü ikinci oylama için oy verme günü olarak belirlenirken seçim yasakları aynı gün 00.00’da son bulacak. 29 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları ilan edilecek ve 1 Haziran günü Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilecek.