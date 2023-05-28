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Seçim kurulunda oy çuvalı kuyruğu
Samsun’da İl Seçim Kurulu önünde oy çuvalları kuyruğu oluştu.
Politika 28.05.2023, 20:14
Samsun’da İl Seçim Kurulu önünde oy çuvalları kuyruğu oluştu.
Samsun’da cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 1 milyondan fazla seçmen 3 bin 423 sandıkta oy kullandı. Oy kullanmanın saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. Oy sayımını tamamlayan sandık kurulu görevlileri, oyları çuvala doldurarak İl Seçim Kurulu’nun yolunu tuttu. Seçim Kuruluna gelen görevliler kapıda sırada girdi. Çuvalları teslim etmek için bekleyen görevliler, kuyruk oluşturdu.
(MAY-