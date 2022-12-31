Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba atandı.