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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz. ’Dünya beşten büyüktür’ sözünü anlamayanlar bugünkü durumunu gördükten sonra ellerini başının arasına alıp düşünürler"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de Kanaat Önderleriyle bir araya geldi.
Politika 26.02.2022, 13:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de Kanaat Önderleriyle bir araya geldi.