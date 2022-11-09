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Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Politika 09.11.2022, 13:39
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.