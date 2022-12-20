Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda yerli ve milli sistemler vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların görüşüldüğü, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındığı ifade edildi. Toplantıda, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi için; Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verildi. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, MİLGEM projesi çerçevesinde inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki ile ilgili bugünkü SSİK Toplantısı’nda kararlar alındığı belirtilirken ilk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı Kızılelma’da gelinen son durum değerlendirildi.

Açıklamada, “İHA’larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür. F-16’larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır” denildi. Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye’de geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulanırken, “Türkiye Yüzyılı’nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir” açıklaması yapıldı.