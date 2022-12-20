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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: "Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir."
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: "Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir."
Politika 20.12.2022, 17:37
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: "Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir."