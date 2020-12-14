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Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek'
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, “Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir” dedi.
Politika 14.12.2020, 23:29
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Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Yaptırım listesinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yer aldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir” dedi.
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