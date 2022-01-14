Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Mavi Vatan’da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceğiz”

Test ve eğitim gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bizler, Mavi Vatan’da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirilen test ve eğitim gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreni, Tuzla’daki İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde bugün gerçekleşti. 194 yerli firmanın katkısıyla yerlilik oranı yüzde 70’e ulaşan Ufuk gemisinin hizmete girdiği törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de katıldı. Törende konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Test ve eğitim gemimizi hizmete alacağımız bu kutlu günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Barbaros Hayreddin Paşa’nın ’Denizlere hakim olan cihana hakim olur’ sözüne atıfla zatıalinizin liderliğinde şanlı ordumuz başta olmak üzere güvenlik birimlerimizin Mavi Vatan’daki gücünü artırmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Başkanlığımızca yürütülen projelerle çok sayıda platform denizlerimizde hizmet vermekte ve bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Projelerimiz Başkanlığımızın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız, ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, ana ve alt yüklenici şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir işbirliği ağı sayesinde askeri ve özel tersanelerimizde hayata geçirilmektedir“ şeklinde konuştu.

“Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız”

Sözlerine devam eden Demir, “Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede sadece askeri değil sivil alana dönük de projelerimizi geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. MİLGEM projemizde zatıalinizin gösterdiği iradeyle bugüne kadar ADA sınıfı 4 korvetimizi hizmete almıştık. Bu projenin 5. gemisi ülkemizin ilk milli fırkateyni olacak, 2023 yılında hizmete alacağımız İstanbul’un inşası devam ediyor. İstanbul gemimizin de ana yüklenicisi olan STM’nin sorumluluğunda inşa edilen test ve eğitim gemimiz Ufuk’u da bugün hizmete alıyoruz. Ana alt yüklenicimiz İstanbul Denizcilik Tersanesi’ne, ASELSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ANEL, YALTES, GÜRDESAN, MEG GEMİ, POYRAZ başta olmak üzere gemide emeği olan 194 firmamıza ve Türk Loydu’na ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bütün deniz projelerinde birlikte yol yürüdüğümüz, bu projede de tecrübe ve desteklerini sunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu gemi ’Ana vatanın güvenliği Mavi Vatan’ın savunmasından geçer’ şiarını kendine edinen neferlerin güç birliğine güzel bir örnektir. Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurtdışına bağımlı kalamayız” dedi.

“Bizler, Mavi Vatan’da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceğiz”

Demir, “Sizlerin talimatları doğrultusunda özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde yüz yerli ve milli olma hedefiyle dünyada en iyi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz projelerimizde de geçmişte ithal edilen birçok kritik teknolojinin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini ayrıca ifade etmek isterim. Hava savunma sistemlerimizden gemisavar füzelerimize, elektronik harp ve radar sistemlerimizden elektro-optik sensörlere, kızılötesi arama takip sisteminden lazer ikaz sistemine, dikey atım sisteminden sonar sistemine kadar birçok alt sistemi artık kendimiz geliştiriyor, kullanıyor, hatta ihraç ediyoruz. Bizler, Mavi Vatan’da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulan tip ve özelliklerde yeni platformların inşalarına ve envanterde bulunan araçlarımızın modernizasyonlarına devam edeceğiz. İnşası süren Anadolu gemimiz, denizde ikmal muharebe destek gemimiz ve yeni tip denizaltılarımızla, son teknolojiyle muhtelif çeşitlerini geliştiriyor olduğumuz silahlı insansız deniz araçlarımızla, çok yakında ihalesini sonuçlandıracağımız İ sınıfı fırkateynlerimizle, talimatını verdiğiniz uçak gemimiz ve TF2000 hava savunma muhribimizle donanmamızın gücüne güç katacağız” ifadelerine yer verdi.