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Savunma Sanayi Başkanı Demir: “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz”
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” dedi.
Politika 05.04.2022, 21:53 06.04.2022, 08:26
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.