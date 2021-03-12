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Sasunyan'ın tahliye kararına Türkiye'den tepki... Bakan Gül ABD'ye seslendi

Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi. Mektupta "Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Politika 12.03.2021, 14:00 12.03.2021, 17:16
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Sasunyan'ın tahliye kararına Türkiye'den tepki... Bakan Gül ABD'ye seslendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi. Bakan Gül, "Sassounian’ın şartlı tahliyesinin, kamu güvenliğine karşı yüksek bir tehlike riski teşkil etmeyeceğini ifade eden mahkeme kararının ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, ABD Adalet Bakan Wilkinson'na mektup göndererek, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliyesini öngören mahkeme kararının ciddi anlamda hatalı olduğunu belirtti. Bakan Gül mektupta, "Diplomatlarımızın, Türk-Amerikalıların ve nihayetinde yurtdışında yaşayan tüm halkımızın güvenliği konusunda büyük önem arz eden bir meseleye dikkat buyurmanızı saygılarımla rica ederim. Los Angeles’taki Türk Başkonsolos Kemal Arıkan’ı, 28 Ocak 1982 tarihinde gerçekleşen bir terör saldırısında, vahşi bir biçimde öldüren terörist Hampig Sassounian’ın şartlı tahliye talebini Kaliforniya Valisi Gavin Newsom 25 Mayıs 2020 tarihinde reddetmişti. Kaliforniya Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin 24 Şubat 2021 tarihinde, Vali tarafından verilen ret kararının mahkeme önünde tekrar değerlendirilmesi talebini kabul ettiğini ve mezkûr kararı kaldırmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

'MASUM İNSANLARI HEDEF ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEKLERDİR'

Bakan Gül, Türkiye'nin, Valinin ret kararının mahkeme önünde tekrar değerlendirilmesi için talepte bulunulduğuna dair bildirim dahi almadığını belirterek, "Bilakis, sadece, talebin kabul edildiğini haber yapan, Kaliforniya’daki Ermeni basını aracılığıyla konudan haberdar olmuş bulunmaktayız. Son gelişmeler öncesinde, Kaliforniya Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulu (BPH), Sassounian’ın tahliye taleplerini 2006, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında art arda reddetmiş; öte yandan o zamanki Vali Jerry Brown ve Vali Gavin Newsom şartlı tahliye taleplerini sırasıyla 2017 ve 2020 yıllarında reddetmişlerdir. BPH ve Kaliforniya Valileri, Sassounian’ın şartlı tahliye taleplerini, Sassounian’ın genel kamu güvenliği ve Türk vatandaşları, Türk diplomatlar ve Türk-Amerikalıların güvenliğine yönelik bir tehdit teşkil etmeye devam ettiği gerekçesiyle reddetmiştir. Öte yandan Sassounian, alçakça işlediği suçtan ötürü şimdiye kadar samimi hiçbir pişmanlık göstermemiştir. Bu gerekçelerin geçerliliğini korumakta olduğunun altının çizilmesi mühimdir. Fırsat bulmaları halinde, Sassounian ve takipçileri, son mahkeme kararından kesin surette cesaret alacaklardır. Tüm dünyadaki diplomatlar da dâhil olmak üzere masum insanları hedef almakta tereddüt etmeyeceklerdir" ifadesini kullandı.

'CİDDİ ANLAMDA HATALI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRMEKTEYİZ'

Bakan Gül, Sassounian’ın yargılamasında, Başkonsolos Arıkan’a yapılan suikastın kasten öldürme olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, "Sassounian, Türk diplomatları hedef alan Ermeni terör örgütlerinin kullandığı taktiklerin aynısını kullanmıştır. Nitekim terör örgütü (JCAG), terör saldırısının hemen ardından Sayın Arıkan’ın öldürülmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. 1973 ve 1991 yılları arasında, JCAG, ASALA ve ARA ile birlikte, aralarında 31 diplomat ve bunların aile fertlerinin bulunduğu 58 kişinin canını almıştır. Diplomatlarımızın dördü, ABD toprakları üzerinde öldürülmüştür. Bu mahkeme kararı, en büyük Ermeni terör örgütü ASALA’nın, terör saldırılarını 20 Ocak 2021 tarihinde yeniden başlatma niyetinde olduğunu duyurduğu bir zamanda çıkmıştır. Ne yazık ki bu mahkeme kararı, terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin bir aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış bir mesaj verecektir. Dolayısıyla Sassounian’ın şartlı tahliyesinin, kamu güvenliğine karşı yüksek bir tehlike riski teşkil etmeyeceğini ifade eden mahkeme kararının ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz. Mahkeme kararının aksine, gerek Sassounian gerekse onu bu terör eylemini işlemeye yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir" dedi.

Bakan Gül, teröristlerin yüceltilmesinin ve suçlarının mazur görülmesinin önlenmesi gerektiği konusunda bundan daha fazla hemfikir olamayacaklarını bildiklerini belirterek, "Basit bir ifadeyle, bunların engellenememesi, dehşet verici bu tür eylemlerin yeniden canlanması riskini taşımaktadır. ABD Yönetimi’nin, Sassounian’ın cezasını şartlı veya erken tahliye olmaksızın infaz etmesini sağlamak amacıyla, geçmişte bu konuda bulunduğu müdahaleyi büyük memnuniyetle karşılamıştım. Bu sebeple, bir kez daha, bu hassas konuda uygun göreceğiniz müdahaleniz mühim olup, büyük memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı. 

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