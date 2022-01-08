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’Sarıkamış şehitleri’ anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars’ta düzenlenen programla ’Sarıkamış şehitleri’ anısına yapılan kardan heykeller açıldı.
Politika 08.01.2022, 17:23
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars’ta düzenlenen programla ’Sarıkamış şehitleri’ anısına yapılan kardan heykeller açıldı.