Sarıgül’den İHA’ya başsağlığı mesajı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolundaki feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen’e Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda yaşanan kazada yaşamını yitirmesi üzerine İHA’ya başsağlığı mesajı gönderdi.

Sarıgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolundaki feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şahsınızda tüm İhlas Haber Ajansı çalışanlarına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi ve derin üzüntülerimi iletiyorum.”