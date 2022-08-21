Sarıgül Kars’ta gündemi değerlendirdi

Bir dizi programlarda bulunmak üzere Kars’a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin ailelerini ziyaret ederek taziyede bulunacağını belirtti.

Sarıgül, Ukrayna’dan kaçan 10,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği ülkeleri kendilerine nasıl eşit bir şekilde aldıysa, Türkiye’deki mültecileri de alması gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu noktada NATO kartını öne sürmesi gerektiğini kaydetti.

6’lı masaya da göndermede bulunan Sarıgül, erken kurulan masaların, erken dağıldığını söyledi.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü, Başkan Yargıç Harmankaya ve Genel Sekreter Okan Avşar karşıladı.

Cemiyet binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, İHA muhabirleri ve vatandaşların hakka yürümesinin ciğerini parçaladığına dikkat çekti.

Sarıgül, “İhlas Haber Ajansı’ndan basın mensubu arkadaşlarımızın hakka yürümesi ciğerimizi paramparça etti. İnşallah Gaziantep’e bizzat evlerine giderek onlara da başsağlığı dilemek istiyorum. Ama bu noktada da İçişleri Bakanına çağrıda bulunmak istiyorum. Yollar son derece uzun, şoför arkadaşlarımız ekmeklerini kazanmak için saatlerce direksiyon başında kalıyorlar. Denetimlerim iyi bir şekilde yapılması lazım. Artık bu sıcak aylarda bir şoför arkadaşın 6 saat direksiyon sallaması, 8 saatte değil, 4 saatte bir mutlaka değişim olması gerekiyor. Bu kazaların tamamı yorgunluktan, stresten kaynaklanan kazalar. Bu kazalar bizi son derece üzmüştür. Ama mutlaka yetkililerin bu noktada daha fazla tedbir almaları şart, bütün kaybettiğimiz yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Türkiye’ye NATO’dan çıkma yetkisi verilmeli”

Bütün siyasi partilere seslenen Mustafa Sarıgül, “Önümüzde çok büyük bir fırsat var. O fırsatta şudur. Ukrayna’dan kaçan 10,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği ülkeleri kendileri nasıl eşit bir şekilde aldıysa, Türkiye’deki mültecileri de almalılar. Bu noktada NATO kartını öne sürmeliyiz. Yani Finlandiya ve İsveç NATO’ye girmek istiyor. Bunun içinde Türkiye’nin mutlaka oy kullanması lazım. Parlamentoda bu konu görüşülecek. Bu konu parlamentoda görüşülürken, bütün siyasi partiler bir araya gelmeli, iktidara NATO’dan çıkma yetkisi dahi verilmeli, bu ülkeler NATO’ya girmek istiyorsa Türkiye’deki 6,5 milyon mülteciyi eşit oranda kendi ülkelerine mutlaka almalıdırlar. NATO’dan ya çıkacağız. Ya da NATO Türkiye’nin dediğini yapacak. O zaman Ukrayna’dan giden 10,5 milyon Hıristiyan kökenli yurttaşları alıyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerine dağıtıyorsunuz. O zaman Türkiye’ye gelen 6,5 milyon Müslüman kökenli mülteciyi niye almıyorsunuz? Diye adama sorarlar. Onun için tam zamanıdır. Tam saatidir. Hükümete bu noktada tam yetki verilmeli, gerekiyorsa NATO’dan da çıkmalıyız. Ama 6,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği Türkiye topraklarına bırakarak rahat edemez. Allah korusun yarın bir 6,5 milyon daha gelirse ne yapacağız. Böyle bir şey olmaz. Tam zamanı bütün siyasi partileri bu notada işbirliği yapmaya, güç birliği yapmaya, bu Türkiye’nin ulusal bir konusudur. Bu konuda hükümete tam yetki vermeye davet ediyorum ve çağırıda bulunuyorum. Tam yetki şu olmalı, gerekiyorsa NATO’dan çıkmalıyız. Finlandiya ve İsveç’i bize onaylatmak istiyorsa, 6,5 milyon mülteci Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak dağıtılmalıdır” diye konuştu.

“Erken kurulan masalar erken dağılır”

Kars’tan 6’lı masaya da göndermede bulunan Sarıgül, “Seçimlerde işbirliği ve güç birliği yapılmalıdır. Bu sistem bunu gerektiriyor. Ama çok daha erkendir. Erken kurulan masalar, erken dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda her zaman için sıkıntılar olur. Seçime çok yakın bir zamanda, esas masalar seçimlerin adaylık sürelerinin bitmesine 2 ay süre kala kurulur. O masalar gerek masalar olur. Ben işbirliği ve güç birliği yapılmasını doğru bulurum” şeklinde konuştu.

Sarıgül, daha sonra Kars’tan ayrılarak karayoluyla Ardahan’a hareket etti. Sarıgül Ardahan’da bir takım ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.