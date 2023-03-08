Sarıgül, Hatay’da çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay’daki çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti. Depremin unutturulmaması gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Bütün siyasi parti genel başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini bir kez daha deprem bölgesine davet ediyorum” dedi.

Çadır kenti dolaşarak vatandaşları dinleyen Sarıgül, “Depremin üzerinden günler geçti ama depremi unutmamamız lazım. Şu anda bölgeyi geziyorum. Bölgeye çok daha fazla destek vermemiz lazım. Bölgenin desteğe ihtiyacı var. Bütün siyasi parti genel başkanlarını bir kez daha bölgeye davet ediyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini deprem bölgesine davet ediyorum. Depremde hayatını kaybedenler var ama hayatta kalanlar da var. Onların morale ihtiyacı var, enerjiye, gıdaya, suya ihtiyacı var. Ama her şeyden de önemlisi morale ihtiyaçları var” diye konuştu.

Sarıgül, çadır kentteki eğitim alanlarını da gezerek buradaki öğretmen ve öğrencilerle de bir araya geldi. Sarıgül daha sonra, çadır kentte Burdur Valisi Ali Arslantaş ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.