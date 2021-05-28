Sarıgül: Baykal'a yapılan kaset tamamen bize yapılan bir operasyondu

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Deniz Baykal için büyük mücadele verdiklerini belirten Sarıgül, "Biz genel başkanın adayı olarak Deniz Bey’e karşı büyük bir mücadele vermiştik ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarının en yüksek oyunu almıştım. 40 oyla kaybettik o genel başkanlık mücadelesini. Sonra Deniz Bey devam etti. Biz Türkiye Değişim Partisi’ni, Türkiye değişim hareketini tam partileştirecektik ki o dönemde bir kaset olayı ortaya çıktı. Kaset olayı ortaya çıkıp da CHP’de bir değişim olunca artık o değişime bir fırsat vermek lazım diye düşündük” dedi.

"Kasetle siyaset sahnesinden silmek içindi"

Deniz Baykal’la ilgili yayınlanan kaset olaylarına değinen TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Deniz Bey’e çıkan kaset tamamen bize yapılan bir operasyondu. Çünkü biz o günlerde partiyi kurmuştuk. Büyük de biz rüzgar almıştık. Deniz Bey’e o gün hiçbir şey yokken kaset çıkması ve Deniz Bey’in siyaset sahnesinden çıkması. Deniz Bey’e karşı ben mücadele verdim. Hatta o zaman ‘Baykal gidecek demokrasi gelecek’ gibi şeyler dedim. Biraz da ağır konuştuğumu şimdi düşünüyorum. Ama Deniz Bey benim rakibimdi. Hiçbir zaman hasmım değildi. Her zaman da kendisini gördüğüm zaman saygımı, sevgimi, hürmetimi yaparım. Deniz Bey’i daha sonraki yıllarda Türk siyaseti arar oldu. Çünkü Deniz Bey’in bir duruşu vardı, bir milli gelenekleri vardı. O nedenle ben Deniz Bey’in o kasetle gitmesi sonrasında üzüldüm. Biz sonuçta delikanlıca güreşmeliyiz. Kasetle gitme, gelme bunlar hiç doğru bir şey değil geriye baktığımız zaman. O nedenle Türkiye’yi bazen sıkıntıya sokmak isteyen, borana sıkmak isteyenler zaman zaman böyle senaryoları ortaya koyabiliyor” diye konuştu.

"Biz o gün partiyi kuracaktık"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olması sürecinde Doğan Medya Grubunun katkısı olduğunu vurgulayan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Kasetin arkasında; Mustafa Sarıgül’ün başbakan olmasını istemeyen güçler vardı. Gerçekten biz o gün çok büyük güç almıştık. Biz o gün partiyi kursaydık herkesi kucaklayan noktadaydık. Belki de bugün ana muhalefetin yerinde belki de bizdik belki de iktidardık. Ondan sonra nereden geldiyse Kemal Bey’in öyle bir ağırlığı, öyle bir yoğun bir çalışması, siyasette gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı yapmadı.

"Siyasetin kademelerinde çalışarak gelmedi"

Siyasetin kademelerinde çalışarak gelmedi. Grup başkan vekilliğinden o gün bir anda bir fırtına esti. Ve genel başkan oldu. O genel başkan olunca da biz büyük fedakarlık yaptık ve dedik ki bir değişim oldu. Ama o grubun esas arkasında olan Aydın Doğan grubudur. Esas işin arkasında olan Aydın Doğan grubudur. Aydın Doğan grubu o dönemdeki gazetelere bakın ‘gandi’ aşağı ‘gandi’ yukarı ‘gandi’ geldi ‘gandi’ gitti. Öyle bir kampanya oldu ki biz dedik ki artık bir değişim oldu. Biz artık parti kurmayalım, yolunu açalım.

Mustafa Sarıgül: Er ya da geç iktidar olacağız

Çünkü o gün biz partiyi kursak öyle bir Hürriyet’te, Milliyet’te, CNN’de, Kanal D’de öyle bir reklam kampanyası, öyle bir tanıtım başladı ki sanki biz o dönemde partimizi kursak bölücü olacağız, vatan haini olacağız. Sanki Türkiye’de şey olunca Baykal gitti, her şey bitti, değişim oldu. O gün ki hava oydu. O günün gazetelerine bakın. Lütfen geçmişteki yapılan bazı şeyleri unutmayın.” ifadelerine yer verdi.(yenisafak.com)