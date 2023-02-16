Sarıcaoğlu: “Kavak büyük dayanışma gösterdi”

Samsun’un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak depremzede kardeşlerimize destek için adeta seferber oldu” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım için harekete geçen Kavak’ta tüm halkın adeta seferber olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Yaşadığımız bu büyük felaketin ardından tüm imkânları ile oradaki kardeşlerimizin yardımlarına koşan tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çanakkale ruhu

Başkan Sarıcaoğlu, deprem ardından Kavak Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri öncülüğünde harekete geçen Kavak’ın kısa sürede topladığı gerek giysi ve gerekse gıda yardımlarından oluşan tırları peşi sıra bölgeye gönderdiğini söyledi. Yaşanmakta olan zor günlerin el birliği ile en kısa sürede aşılacağını ifade eden Sarıcaoğlu, “Bu büyük afet karşısında adeta Çanakkale ruhu ile kenetlenerek tek yumruk olan aziz milletimiz, tüm dünyaya zor günlerde dayanışmanın ve bir olmanın en güzel örneğini bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

Afetin ilk günlerinde yapılan koordinasyon toplantısı ardından Kavak’ta tüm yardım malzemeleri Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda toplanarak tek tek ayrılıp paketlenerek afet bölgelerine sevk edilmeye başlandığını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan afet hepimizi derinden etkiledi. Bu acı olayın hemen ardından harekete geçerek tam bir koordinasyon içinde topladığımız yardımları Kavak Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonumuzda tasnif ederek bölgeye ulaştırdık. İlçemizde hayırsever vatandaşlarımızın gönüllerinden kopan bu anlamlı destekleri için tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Kavak bir kez daha dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Kardeşlerini yalnız bırakmadı” şeklinde konuştu.