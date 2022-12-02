Şanlıurfa’yı büyük buluşmanın heyecanı sardı

Şanlıurfa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıl aradan sonra yarın gerçekleştireceği ziyaretin ve büyük halk buluşmasının heyecanını yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl aradan sonra Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Yarın gerçekleşecek ziyarette 18 Mart Çanakkale Caddesi’nde vatandaşlarla buluşacak olan Erdoğan, burada toplu açılışlar yapacak.

Şanlıurfa’yı ziyaret heyecanı sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle il genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentin her tarafı bayraklarla donatılırken açılışları gerçekleştirilecek olan hizmetler de hazır hale getiriliyor.

Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen Abide Köprülü Kavşağı da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Açılış öncesi eksikliklerin giderildiği köprülü kavşakta hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle şehrin trafiğini rahatlatmak mamacıyla yapımı tamamlanan köprülü kavşak ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi birbirine bağlanacak.