Şanlıurfa’da göçmen kanaat önderleri buluştu

Şanlıurfa’daki göçmen sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ortaklaşa olarak düzenlediği Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İstişare toplantısı Cumhuriyet tesislerinde gerçekleşti.

‘’Mülteci sorunu dünyanın sorunudur’’

Mülteci sorununun sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Mültecilere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de destek verdik ve birçok mağdura, mazluma ihtiyaç sahibine ulaştık. Birçok yardım ve desteğin Şanlıurfa’ya gelmesini sağladık. Mülteci sorunu Türkiye’nin sorunu değil, Şanlıurfa’nın sorunu değil, mülteci sorunu bütün dünyanın sorunudur. Bütün dünya sorumludur, sorunu çözmede de bütün dünya görevlidir. Birçok uluslararası kuruluş ellerini uzatmakta biz de onlara teşekkür elimizi uzatmaktayız. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz her zaman yanınızda olacaktır’’ dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise "Toplumumuzdaki sosyal uyum ve birlikte yaşam kültürünün kazandırılması konusunda kanaat önderlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin bu işi benimsemesi, sahiplenmeleri ve paylaşarak aktarmaları önemlidir. Hem inancımız hem de hamdolsun kültürümüz gereği zorda kalan, darda kalan insanlara her zaman bu ülke güvenli bir liman olmuştur’’ diye konuştu.

İstişare toplantısına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Gülüm, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile STK temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.