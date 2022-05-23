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SANKON heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan’ın taziye dilekleri için yanındaki heyetle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Politika 23.05.2022, 16:39
SANKON heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan’ın taziye dilekleri için yanındaki heyetle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yanındaki heyet, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan’ın taziyesi için Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliğini ziyarette bulundu. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde, Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al-Dhaheri ile görüşerek, başsağlığı diledi.

"Birleşik Arap Emirlikleri Devleti en güçlü stratejik müttefikimiz"

Taziye dileklerini ileten Ferudun Cevahiroğlu, “Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı yapmış olduğu dönemlerde Orta Doğu coğrafyasında barış, huzur ve istikrarın sağlanmasında büyük katkıları oldu. Aynı zamanda kendisi Müslüman devletlerin ve milletlerin ekonomik olarak kalkınmasına huzur ve refahının güçlenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Majesteleri Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında güçlü kişisel ilişkilerin olması, iki ülke arasında süregelen ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilerimizin güçlü olmasını sağlamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Devleti, Orta Doğu coğrafyasında ve uluslararası toplumda en güçlü stratejik müttefikimiz olma özelliğine sahiptir. Bu durumu Türk şirketleri olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak üye şirketlerimizle birlikte Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla işbirliği içerisinde çalışma yapmaya hazırız" dedi.

"İktidarının ve saltanatının başarılı bir şekilde devam etmesini diliyoruz"

Yeni seçilen devlet başkanı için iyi dileklerde bulunan Başkan Cevahiroğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığına seçilen Şeyh Muhammed Bin Zayid En-Nehyan’ı SANKON yönetim kurulu olarak kutluyor ve görevinde başarılar diliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-Nahyan’ın Orta Doğu coğrafyasında barış, huzur ve istikrarın güçlenmesi için çalışmalar yapacağına olan inancımız tamdır. İktidarının ve saltanatının başarılı bir şekilde devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

"Her iki ülke ve halkı arasında tarihten gelen güçlü bağlarımız var"

Cevahiroğlu’na teşekkür eden Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al-Dhaheri, “Her iki ülke ve halkı arasında tarihten gelen güçlü bağlarımız var. Ayrıca her iki ülke arasında güçlü ve yüksek seviyede ticaret hacimlerimiz de var. Birleşik Arap Emirlikleri olarak Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik, ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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