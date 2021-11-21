Sandık çıkış anketlerine göre, Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçimini Radev kazandı

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) adayı Rumen Radev kazandı.

Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona erdi. Oy verme işleminin ardından Alpha Research ve Gallup International tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) adayı Rumen Radev oyların yüzde 64 ila 66’sını alarak seçimin galibi oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre, Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi Partisi’nin (GERB) desteklediği Anastas Gercikov ise oyların yüzde 32 ila 33’ünü aldı.

Öte yandan, Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Radev oyların yüzde 49,41’ini, Gercikov ise oyların yüzde 22.82’sini almıştı.