Sandığa sedye ile taşındı

Bolu’da 10 yıl önce felç geçiren 93 yaşındaki Sehure Yaman, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanacağı okula ambulans ile getirildi.

Bolu’da yaşayan 93 yaşındaki Sehure Yaman’ın ailesi, oy kullanabilmesi için ambulans talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine Çıkınlar Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Sokak’ta ikamet eden Yaman, sağlık ekipleri tarafından sedyeye taşınarak, ambulansa bindirildi. Yaman, oy kullanacağı Bolu 60. Yıl İlkokulu’na ambulans ile götürüldü. Sandık görevlilerince Sehure Yaman’ın parmak izi ile imzası atıldı. Yaman, kızının yardımıyla kabinde oyunu kullandı.

Bolu’da 53 hizmet aracı, 17 ambulans ve 83 personelin sandığa gidemeyen vatandaşlar için görevlendirildiği öğrenildi.