Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan İmamoğlu’na eleştiri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı paylaşımla ilgili eleştirilerde bulunarak, “Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz” dedi.

Kocaeli’de Kartepe teleferik Hattı Projesi’nin tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart’ta Twitter hesabı üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın isimlerini etiketleyerek yaptığı paylaşımla ilgili eleştirilerde bulundu.

“Bu sinsi zihniyet dün aslında bir kez daha ifşa oldu”

Bakan Varank yaptığı açıklamada, terör destekçiliğinin meşrulaştırıldığını belirterek, “Tıkır tıkır çalışıyor dedikleri CHP belediyeleri aslında patır patır dökülüyor. İstanbul’un CHPli belediye başkanı çıktı, HDP’nin eş başkanına selam gönderdi. HDP ile örtülü ittifakın diyetini, kadınlar günü üzerinden terör destekçiliğini meşrulaştırarak ödemek isteyen bu sinsi zihniyet dün aslında bir kez daha ifşa oldu. Bu zat, daha önce de Diyarbakır’ın terör yandaşı eski yönetimine desteğe gitmiş ama Diyarbakır annelerine bir selam bile vermemişti. Üstelik bu hareketini de, ‘o annelerinin yanına gitsem şovmen olurdum’ diyerek savunmuştu. Diyarbakır annelerine destek vermek şovmenlik, terör örgütüyle açık seçik işbirliği içinde olan HDP’ye selam durmak insanlık öyle mi? Yazık yazık” dedi.

“Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz”

CHP ve İyi Parti’nin terör destekçilerine koltuk değneği yapıldığını ifade eden Varank, “Ne yaparsanız yapın, hangi güzel sözlerle, hangi özel günlerle süslerseniz süsleyin bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz. CHP’yi ve İyi Parti’yi terör destekçilerine koltuk değneği yapan bu zihniyete öncelikle bu partilerin içindeki aklıselim isimlerin sesini yükseltmesi lazım. Ben inanıyorum ki, bu son hareket CHP’ye ve İYİ Parti’ye samimiyetle oy veren vatandaşlarımız arasında esaslı bir itiraza kapı aralayacaktır” diye konuştu.