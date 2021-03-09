Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu’da sanayi bölgelerini ziyaret etti

BOLU (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu’nun Gerede ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayi alanında üretim yapacak firmada incelemelerde bulundu. Bakan Varank, “Türkiye’nin ihtiyacı olan önemli bir altyapıyı kuruyorlar. İnşallah bu yaz sonuna doğru ilk üretimlerini gerçekleştirecekler” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nde savunma sanayi, helal jelatin ve deri sanayi alanlarında çalışmalar yapan fabrikaları ziyaret etti. İlk ziyaretini savunma sanayi alanında üretim yapacak olan fabrikaya yapan Bakan Varank, daha sonra helal jelatin ve deri alanlarında çalışmalar yapan fabrikalara giderek üretimler hakkında bilgi aldı.

“Başından beri takip ettiğim bir yatırımdı”

Savunma sanayi alanında çalışacak olan fabrikanın sürecini başından itibaren takip ettiğini söyleyen Bakan Varank, “Gerede’de savunma sanayi alanında çok önemli bir firmamızın yatırımını inceledik. Türkiye’nin ihtiyacı olan önemli bir altyapıyı şu anda Gerede’de kuruyorlar Detaylara girmeyelim Ama zaten başından itibaren takip ettiğim bir yatırımdı. Bugün de ne aşamadalar bizzat görerek arkadaşlardan bilgi aldım. İnşallah bu yaz sonuna doğru ilk üretimlerini gerçekleştirecekler” dedi.

“Dünyada 4 milyar dolarlık jelatin sektörü var”

Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden iki jelatin fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, iki fabrikada toplam 14 bin tonluk kapasite oluşacağını ifade ederek, “Bolu ve özellikle Gerede Sanayi açısından Türkiye’nin önemli şehirleri. Burada da gelmişken Organize Sanayi Bölgeleri’ni ziyaret ediyoruz. Dericilik özellikle Gerede’nin önemli bir değeri. Şu anda içinde bulunduğumuz tesiste özellikle gıda sektöründe Türkiye’nin çok önemli bir ihtiyacı olan, aslında İslam dünyasının da önemli bir ihtiyacı olan jelatin tesisi. İnşallah firmamız burada 6 bin tonluk bir tesisin inşaatını yapıyor. İnşallah bu ay içerisinde üretime geçecekler. Yine bir jelatin tesisi de şu anda inşaatını devam ettiriyor. Bu iki fabrikamızda yaklaşık 14 bin tonluk bir kapasite oluşacak. Biliyorsunuz helal gıda pazarı tüm dünyada giderek artan, özellikle İslam dünyasında ve Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanların takip ettiği bir sektör. Dünyada 4 milyar dolarlık bir jelatin sektörü var. Bunun yaklaşık üçte birini de helal jelatin sektörü oluşturuyor. İnşallah burada kurduğumuz tesisler hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hem de önemli bir ihracat pazarı oluşturacak” şeklinde konuştu.