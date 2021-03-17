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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede KKTC’de

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 3 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Lefkoşa’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. Büyükdede, “Birikmiş tecrübe, imkan ve potansiyelimizi Kıbrıs ile paylaşmaktan onur duyarız” dedi.

Politika 17.03.2021, 17:55
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede KKTC’de

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 3 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Lefkoşa’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. Büyükdede, “Birikmiş tecrübe, imkan ve potansiyelimizi Kıbrıs ile paylaşmaktan onur duyarız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, beraberindeki heyetle birlikte 3 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Lefkoşa’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. Büyükdede ve Arıklı’nın gerçekleştireceği görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

“Birikmiş tecrübe, imkan ve potansiyelimizi Kıbrıs ile paylaşmaktan onur duyarız”

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’nin sanayisinin gelişmesinde ve dünya ticaretinde yer edinebilmesinde nasıl bir yol kat edilebileceğini değerlendireceklerini belirtti. Büyükdede, “Kıbrıs’ın hem ihracatta hem üretimde hem de sanayisinin gelişmesinde ve dolayısıyla dünya ticaretinde yer edinebilmesinde nasıl bir yol kat edilebilir, bunu değerlendirme fırsatımız olacak. Kardeş vatanımızın kendine yeter hale gelmesi ve saygın bir sanayi altyapısına, endüstriyel altyapıya, ticaret altyapısına kavuşabilmesi konusunda desteklerimizi, mevcut bilgilerimizin Kıbrıs’a da transfer edilmesi konusunda bir görev üstlendik” dedi.

Büyükdede, Türkiye’nin bu aşamaları 40-50 yıl önce geçtiğini ve birikmiş tecrübe, imkan ve potansiyellerini KKTC ile paylaşmaktan onur duyacaklarını vurguladı.

“Görüşmelerin ardından Türkiye’ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz”

Bu süreçte sanayi ve teknoloji konularının görüşüleceği bilgisini aktaran Arıklı, “İhracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Hükümet protokolünde de bu, özellikle yer alıyordu” dedi. Ekonomik pakette de yer alan, organize sanayi bölgelerinin ıslahı, geliştirilmesi ve ihracata yönelik organize sanayinin kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının da konuşulacağını belirten Arıklı, “Sonrasında ise Türkiye’ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyleyerek, “Bu nedenle ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir” dedi. Arıklı, ‘kirli sanayi’ denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapılarının nasıl oluşturulacağı konularında Türkiye’nin teknik tavsiyelerini alacaklarını kaydetti.

“İki devletli bir çözümden bahsediyorsak üreten bir toplum olmak zorundayız”

KKTC’nin kendi yol haritasını çizdiğini ve federasyona son verdiğini dile getiren Arıklı, iki devletli bir çözümden bahsederken üreten bir toplum olmak gerektiğini yineledi. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vereceğine inanç belirten Arıklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanayi bölgeleri için ayrılan para 100 Milyon TL’nin üzerindedir. Bu ekonomik zorluklar içindeyken ana vatan Türkiye’nin bize bu kadar büyük bir meblağ ayırması gerçekten takdire şayan. Sanayimizin, kalkınmamızın, üreten bir toplum olmamızın önünü açıyorlar. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz.”

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunularak, basına kapalı görüşmeye geçildi.
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