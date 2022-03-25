Samsun’un eğitim yatırımı bütçesi 1,3 milyara çıkarıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Samsun’a yatırım bütçesinin yaklaşık 200 milyon liradan, 1 milyar 324 milyona çıkarılması kararı alındı. Bütçeden Samsun’a ayrılan payın artırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle şehrimiz eğitimde çok daha ileri noktaya ulaşacaktır” dedi.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Samsun programına ve açıkladığı büyük yatırım müjdelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i Samsun’da misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Karaaslan, “Bakanımız, Samsun heyeti olarak geçtiğimiz günlerde bakanlıkta gerçekleştirdiğimiz ziyarette, en kısa sürede şehrimize geleceğini belirtmişti. İl Değerlendirme Toplantımızı Bakanımızın katılımıyla şehrimizde gerçekleştirdik. Toplantıda, ilimiz genelinde ve ilçelerimizdeki eğitim yatırımlarını, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yeni çalışmaları detaylı şekilde değerlendirdik. Bakanımız dünkü programı çerçevesinde Samsun’umuza çok önemli müjdeler verdi. Bu müjdeler şehrimizde büyük mutluluk ve heyecanla karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığımızın Samsun’a yatırım bütçesinin yaklaşık 200 milyon liradan, 1 milyar 324 milyona çıkarılması kararı alındı. Bütçeden Samsun’a ayrılan payın artırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle şehrimiz eğitimde çok daha ileri noktaya ulaşacaktır” diye konuştu.

Pilot şehir Samsun

Samsun’da 43 olan anaokulu sayısının 36 yeni anaokuluyla 79’a çıkarılacağını belirten Karaaslan, “Bunların 6’sı özel eğitim anaokulu olarak hizmet verecektir. Toplantıda aldığımız kararlardan biri de Samsun’umuza yeni bir özel eğitim kampüsü yapılması kararıdır. Bununla birlikte Bakanımız ilimizdeki mevcut okullarımızın güçlendirileceğini, 9 yeni ilkokul ve ortaokulun şehrimize kazandırılacağını açıkladı. Bir diğer önemli karar da köy okullarının rehabilitasyonu ve yeniden eğitim-öğretime kazandırılmasıyla ilgili projenin pilot şehir olarak Samsun’umuzdan başlamasıdır. Proje ile köy okullarında yapılacak fizibilite çalışmasının ardından mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre halk eğitim merkezi, anaokulu, kütüphane, kısacası buraların yaşayan bir mekan olarak halkımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Bafra ilçemize yeni eğitim kampüsü yapılmasıyla ilgili süreci de Bakanlığımız yakından takip etmektedir. Bu müjdeler şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.