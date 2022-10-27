Samsun’dan Yunanistan’a simit tepkisi

SAMSUN (İHA) – Baklava ve lokum gibi Türklere ait birçok lezzetlere göz diken Yunanistan, susamlı simide de göz dikince Samsunluların tepkisi sert oldu.

Yunanistan, yüzyıllarca önce keşfedilen Türk lezzetlerine göz dikmeye devam ediyor. Yaprak sarmayı; dolmalika, ıspanaklı böreği; spanakopita, baklavaya; baklavas, dönere; greek gyro adlarını vererek kendilerine mal eden Yunanlar, bu kez de Samsun’un ve Türkiye’nin coğrafi işaret tescilli atıştırmalık lezzeti susamlı simide göz dikti.

Komşuda yer alan haberlerde susamlı simit hakkında, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor" ifadeleri Türkiye’de tepki çekti. Vatandaşlar, Yunanistan’ı sert bir dille uyararak, simitten uzak durmalarını istedi.

“Simit Samsun’un güzelliğidir”

Yunanların her konuda Türkleri kıskandığını ifade eden bir vatandaş, “İlk önce onlar kendi ülkelerine sahip çıksınlar. En başta simit Samsun’un güzelliğidir. Onlar her şeyimizi sahiplenmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız da kendilerine belirtti: ‘Ansızın gelebiliriz’ diye. O yüzden boş konuşmasınlar” dedi.

“Simit bizimdir, Yunanlılar başlarına çuval örmek istiyor”

Simidin bir Türk lezzeti olduğunu dile getiren Nurettin Bayramoğlu, “Simidin Yunanlıların olma ihtimali dahi yok. Simit dahil üstlendikleri her şey Türkiye’nindir. Simit, baklava adı geçen ürünler tamamen bizimdir. Ben yurt dışında Sırbistan’da yaşıyorum ama Türkiye’deki yemekler kadar güzel hiçbir yemek yoktur. Yunanların derdi daha önceki gibi başlarına çuval örmektir. İyi bir şekilde araştırıp bakarlarsa simit dahil her şeyin Türkiye’de olduklarını görürler” diye konuştu.

“Yunanlar daha simidin hammaddesini bilmiyor”

Yıllardır Samsun’da simit imal eden usta Onur Akça ise, “Yunanlılar simidin kendilerine ait olduklarını düşünüyorlarmış, yanılıyorlar. Zaten her şeyi özenti hale getirmiş durumdalar. Simidin ana merkezi Samsun’dur. İlk önce gelip bizlerden baksınlar simit nasıl yapılıyor bir görsünler. Daha simidin hammaddesini bilmiyorlar, kendilerine doğru çekiyorlar. Samsun simidimizin tadı ve lezzeti ayrıdır. Samsun’un suyundan, Amasya’nın unundan yapılır sıcak ve taze çıkar” şeklinde konuştu.

Mikrofonlara konuşan diğer vatandaşlar da susamlı simidin Türklere ait olduğunu ve Yunanistan’ın birçok konuda olduğu gibi simit konusunda da kıskançlık yaptığını söylediler.