Samsun’dan Sinop’a destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası Sinop’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye ekiplerini gönderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli 6 personel ile 2 adet araç, 9 motopomp ve 2 seyyar jeneratör Ayancık ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yaraların sarılması için her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, “Yaşanan sel felaketinden etkilenen Sinop halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz Sinoplu hemşehrilerimize yardım ve destek için bölgeye hareket etti. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Her zaman her bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Sinoplu hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa yanlarındayız. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız” dedi.