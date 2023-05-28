Samsun’da oy kullanma işlemi başladı

Samsun’da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oylarını kullanmaya başladı.

Saat 08.00 itibarıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da vatandaşlar sandık başına gitti. Vatandaşlar, ilk turda seçilemeyen cumhurbaşkanını belirlemek için erkenden sandığa koştu. Sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanacağı okullara giden vatandaşlar, tercihlerini yaptı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Samsunlular, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Oy kullanan vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokratik bir ortamda geçmesini ve Türkiye için hayırlı olacak cumhurbaşkanı adayının seçilmesini temenni ettiler. Özellikle yaşlı insanlar heyecandan daha fazla duramayıp, sandıklar açılır açılmaz oy kullanmaya geldiklerini söylediler.

Samsun’da 1 milyon 24 bin 653 seçmen 3 bin 423 sandıkta oy kullanacak.