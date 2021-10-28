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Samsun’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Politika 28.10.2021, 14:40
Samsun’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 26 Ekim’de başlayan resmi programlar bugün de devam etti. Kutlama etkinlikleri kapsamında bugün ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sırasıyla anıta çelenk sundu. Program daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla devam etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, anıt şeref defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, başkanlığınızdaki TBMM’nin ilan ettiği milletimizin en büyük eseri cumhuriyetimizi 98. yıla ulaştırmanın gururu ve heyecanı ile milletçe huzurunuzdayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi’ni zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada yerini almasının yegane biçimi Cumhuriyet’tir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ülkeye ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şad olsun Aziz Atam.”

Tören, konuşmanın ardından son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 29 Ekim Cuma günü de devam edecek.

Programlara ayrıca CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, askeri ve mülki erkan ile STK temsilcileri katıldı.

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