Samsun Tabip Odası’ndan Fincancı’ya kınama

Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu, “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Dönem Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zan altında bırakması kabul edilemez. Fincancı’yı bu açıklamasından dolayı kınıyor ve Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı temsiliyetini tekrar değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Medyaya, Türk Tabipleri Birliği(TTB) Merkez Konseyi Dönem Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, bir TV kanalına yaptığı açıklama düşmüştür. Bu açıklamada; yaptığı görsel değerlendirme ile ‘Türk Ordusunun, terör örgütü ile yaptığı bir çatışmada kimyasal silah kullanmış olduğunu, bu durumun bağımsız inceleme heyetlerince değerlendirilmesi gerektiğini fakat buna engel olunduğunu ifade etmektedir.’

Ölüm, öldürmek meslek grubu olarak biz hekimlerin özünde karşı çıktığı bir olaydır. Hele kimyasal silah ile ölüme sebebiyet vermek, Türkiye’nin de kabul ettiği protokolle dünya üzerinde yasaklanmıştır. Bu durumda, 170 binden fazla hekimin temsilciliğini yürüten, bilimselliği kendisine önder kabul etmiş bir kuruluş olan Türk Tabipleri Birliği’nin başkanının, doğru olup olmadığı belli olmayan konularda değerlendirmeler yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zan altında bırakması kabul edilemez. Bilinmelidir ki Türk Tabipleri Birliği’nin kurumsal yapısının da bu söylenenlerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Biz Samsun Tabip Odası yönetimi olarak, Şebnem Korur Fincancı’nın kimyasal silah kullanımı konusundaki söylediklerine katılmıyoruz. Ülkemiz için, şüphesinin bile büyük sıkıntılar yaratabileceği aşikar olan bu suçlamanın, yersiz ve desteksiz olduğunu düşünüyoruz. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı bu açıklamasından dolayı kınıyor ve Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı temsiliyetini tekrar değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz” denildi.