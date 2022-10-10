Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda 35 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere toplam 37 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 35 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere 37 maddenin hepsi oybirliği ile komisyonlara havale edildi.

Yabancılar Pazarı Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi

Gündem dışı maddelerden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce Yabancılar Pazarı Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi için gerek duyulan 50 milyon TL kredinin İller Bankası veya diğer bankalardan, kredi veren finans kuruluşlarından kullanılması maddesi oybirliği ile kabul edilerek meclis gündemine alınarak ilgili komisyona havale edildi.

Güneş enerjisi santrali projesi maddesi için söz alan CHP grubu meclis üyeleri, “İlk açıklanan bedel 25 milyon TL’ydi, şimdi 50 milyon TL’ye çıkmış. Bu sistemin bize geliri ne kadar olacak ya da fayda maliyet hesabının komisyona getirilmesini talep ediyoruz. Faiziyle 70 milyon TL’yi bulan bir yatırımın fayda maliyet ilişkisine bakıp ona göre değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, uzun süredir güneş enerjisi santrali için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Bu konuda uzun zamandır bir çalışma vardı. Başkanımız Mustafa Demir bu çalışmayı yürütüyor. İnşallah sonu itibariyle şehrimize, esnafımıza hayırlı olur. CHP grubunun talebini de ilgili arkadaşlarımıza ilettik” dedi.

Öte yandan CHP grubunun meclise sunduğu soru önergesinde, Kurupelit Yat Limanı’nın batısında bulunan itfaiye alanının bitişiğindeki park alanının adının “Atakum Samsunspor Parkı” olması teklif edildi. Teklife AK Parti grubu, böyle önemli bir konunun tüm meclis grup başkanvekilleri ile görüşülüp en uygun yer belirlendikten sonra meclise getirilmesi taraftarı olduklarını söyledi. Soru önergesi, oy çokluğu ile reddedilerek gündeme alınmadı.

Maddeler 12 Ekim’de komisyonda görüşüldükten sonra 14 Ekim’de mecliste ele alınacak.