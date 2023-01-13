Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı’nda ilgili komisyonlardan havale edilen 40 gündem maddesi karara bağlandı.

40 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra kamuoyunu meşgul eden ‘makam aracı’ konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, muhalefete yüklendi.

“6,7 milyonluk aracı 4 milyon TL’ye aldık”

Uzun bir süre kamuoyunu meşgul eden makam araçları ile mecliste konuşan Mustafa Demir, “Aldığımız araçlarla ilgili de konuşuldu. Biz 30’dan fazla araç aldık. Bunları belediye şirketlerinin karı üzerinden aldık. 2 şirketimizin karından ödemek üzere aldık. Siz nereden bileceksiniz ki bir belediyenin şirketi kar eder ve oradan araç alır. Sizin belediyelerde böyle bir gündeminiz yok ki. Siz mevcut borcu ödeyemeyip, kurda kuşa ta festival alanına varana kadar hacizden başkasına kaptırmış bir belediyesiniz. Bunlardan ne anlarsınız ki. Makam araçları belediyenin ihtiyacı için alındı. El insaf. 3,5 yıl içinde 1 yıl kiralık araca bindim. Bu araçları da kanser tedavisi görmeye başladıktan 3 ay sonra aldık. Benim için değil, benden sonra gelenin ihtiyacı olur diye aldık. Bunu da başka bir yere saptırdınız. Öyle bir derdim de yok çoğu yere de yürüyerek gidiyorum. Başka bir belediyenin şirketinin kar edip de araç aldığına şahit değilsinizdir ki ama bu belediye bunu da başardı. Aldığımız araçlar bir Audi marka araç 6 milyon 700 bin TL. ‘Vergi kaçırdı’ dediniz. Ne alakası var. Hukuki bir süreç bu, ticari bir konu. Bir şirket, vergi matrahında ihtiyacı varsa alır. İhtiyaç olmayan aracı kim ne yapsın. Dolayısıyla 6 milyon 700 bin TL’lik araç, 4 milyon gibi bir para mal oldu. Ben bu ticari kuralı belediye adına işlettim” dedi.

“Kendime değil Samsun’a, benden sonraki başkana aldım”

Araçların ihtiyaç doğrultusunda belediye şirketlerinin kar payından alındığına dikkat çeken Başkan Demir, “Sadece konuşulan araçları almadık. Volvo marka bir araç daha aldık. 3,5 sene 600 mahalleye gittim. Ciple ya da Volvo ile mi gittim? Gitmiyorken aldım. Bunlar speküle edildiği için benden sonra gelen binsin diye aldım. Kendime değil Samsun’a, benden sonraki başkana aldım. Hani siz beni başarısız buluyorsunuz, seçime girip kazanacaksınız, sizin adayınıza aldım. Buraya kadar düştünüz değil mi? 25 yıldır kılı kırk yararak hizmet ettim. Ayrıca geçen yıl aralık ayında çeşitli türde 35 araç aldık. Daha önce de 50 kamyon aldık. 10 tane de 8x4 kamyon aldık. Biz bu şehrin ihtiyacını aldık. Sizler bu şehre hiçbir şey yakıştırmıyorsunuz. Samsun Türkiye’de en çok yüksek düzeyde insanın ziyarette bulunduğu il. Dışardan biri geldiğinde araç kullanamıyorduk. Benim 4 yılım doldu. Bundan sonra ne aracı kullanacağım. Böyle bir imkan doğdu ve biz de kullandık” diye konuştu.

570 milyon TL’lik kredi talebi oy çokluğu ile geçti

Mecliste ayrıca yürütülmekte olan ve yapılacak projeler için kullanılmak üzere 570 milyon TL’lik kredi kullanım maddesi de oy çokluğu ile geçti. Millet İttifakı üyeleri, kredi için hangi projelerde kullanılacağını bilmediklerinden olumsuz baktıklarını söyledi. Mustafa Demir ise, “Kamuda borçlanmayı ne kadar uygun sağlarsanız o kadar uygun borçlanırsınız. Bu kararı almak demek hemen borçlanmayı beraberinde getirmiyor. Biz sizlerden yetki alıyoruz. Uygun projeye ne kadar kredi kullanacağımızı belirleyeceğiz. Belediyeler ihale bedelinin üstünde kredi kullanamaz. Yargının ‘yapamazsınız’ dediği bir yatırımı belediye zaten yapamaz. Yargının yapamaz dediği gerekçeyi düzelterek karara bağlayan belediye o yatırıma devam eder. O krediyi de kullanır. Belediyeyi toplam bütçemizin 3 katı borçla devraldık. Buna SASKİ ve şirketler dahil. Şu anda toplam bütçemizin yarısından daha az borcumuz var. Önce CHP’li belediyenin borç yüküne bakalım, bütçesine bakalım. Türkiye’de borç yükü en düşük olan belediyelerdeniz. 80 milyon avro raylı sistem borcu ve SASKİ’nin 40 milyon avroluk arıtma tesisi yapımı borcuna rağmen bu durumdayız. Ankara, İstanbul ve İzmir’in borç yüklerini de bakabilirsiniz” şeklinde konuştu.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 40 madde, ocak ayının son toplantısında karara bağlandı.