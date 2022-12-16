Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, komisyonlardan gelen 46 maddeyi oylayarak karara bağladı.

46 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. İlgili komisyondan havale edilen maddeler, mecliste görüşülürken Başkan Mustafa Demir, meclis üyeleri tarafından kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

“Alo 153 Kent Yönetim Merkezi çalışıyor, bunda hukuksuz bir durum yok”

Millet İttifakı meclis üyelerinin mahkeme kararına rağmen Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nin çalıştığına dair sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Demir, “Alo 153 Kent Yönetim Merkezi çalışıyor. Bunda hukuksuz bir durum yoktur. Yargı kararlarının tamamına uyarız. Biz uymazsak olmaz, herkes uyacak. Yargının verdiği kararları değerlendirmek başka bir şey, uymak başka bir şey. Biz hepsine uyarız. 35 senedir siyasete hizmet ediyorum. Son 3-5 yıldır bir kısım siyasi muhalif partiler iş yapmak yerine iş yaptırmama üzerine siyaset ürettiğine yeni şahit oluyorum. Yapılanı engelleme, yapılanı yaptırmama gibi bir siyasetleri var. CHP Genel Merkezi’nin de öncülüğündeki şeylere kalsak Marmaray’ı sökmemiz lazım, Çanakkale Köprüsü’nü de indirmemiz lazım. 17 ilçe, 1 milyon 400 bin insan yolcu aktarım merkezini bekliyor. 1 araçla herkes meydana girebiliyor, her yere girebiliyor. Arabası olmayan 17 kişilik minibüs Samsun merkezine giremiyor. Var mı böyle bir durum. Yalı Kafe’nin yerine Samsun’a 500 milyon TL’lik değeri olan bir yatırım kazandırıyoruz. Yapılmasından ne kadar rahatsız oluyorsunuz. Çünkü Atakum Belediyesi’ni aldığınızda orayı çok güzel kulis alanı olarak kullanacaktınız. Hala içinizde yara. Hiç merak etmeyin, biz yasalara uyarız. Bayındırlık Bakanlığı yaptım. İmar kanunlarını bilirim. Ayrıca yolcu aktarım merkezi için ısrarla konu ettiğiniz T1 belgesine de gerek yok. Burası otogar değil, yolcu aktarım merkezidir. O yüzden kararları UKOME’de alabiliriz” dedi.

“Öyle bir belediyecilik yapıyoruz ki hiçbir açık yok”

Muhalefetin Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirecek elle tutulur bir şey bulamadığı için ufak tefek konularla kamuoyunu meşgul etmeye çalıştığını ifade eden Mustafa Demir, “Bazı maddelerin ekleri geç geliyor diye şikayet ediyorsunuz. Tüm ekler son günde olsa gönderiliyor. Bu sadece 50 madde arasında bazen birkaç maddede yaşanıyor. O da ilçe belediyelerinden son anda geldiği için sizlere geç gönderiliyor. Tabii, öyle bir belediyecilik yapıyoruz ki hiçbir açık yok. 50-70 yılda yapılamayacak işleri yapan bir belediye meclisinde muhalefet ancak bu konular ile muhalefet yapmaya gayret eder. Tarifelerin tamamı yeniden değerlendirme oranı üzerinden ücretlendirilmedi. Tarifeleri belirlerken diğer belediyelerin uyguladığı ücretlere de bakıyoruz. İstiyoruz ki Samsun’da vatandaşlarımız tarifelere konu olan konularla ilgili diğer şehirlere göre daha fazla para ödemesinler, aşağıda da kalmayalım. Yüzlerce madde var. Tarifeler, yapılan uzun çalışmalar sonucunda belirlendi” diye konuştu.

“Zincir marketler için yeni kararlar gelebilir”

Zincir marketlerden normal marketlerden alınan işyeri açma ruhsatı ücretinin 40 kat fazlasını alacaklarını ve yeni düzenlemelerin de getirileceğini açıklayan Başkan Demir, “Çok şubeli zincir marketlerin şehir merkezlerinde veya bu yerleşim yerlerinin dışındaki alanlar gibi alanları ifade edecek belediye olarak bir çalışma yapmamızda fayda var. Mahalle içlerine varacak kadar bu marketlerin girmesi, yerel yönetimler de bu konuda karar alabilirler. İlçelerle birlikte o konuda çalışalım. Bu marketler güzel bir yere açacaksa açsın. Yeni yerleşim yerlerinde belediyenin önceden izin vermesi kaydıyla açabilirler. Yoksa her istediği yerde açmaları söz konusu değil. Aksi takdirde başka başka şeyler gelişmeye başlıyor. Ekonomik olarak ciddi verim kaybına neden oluyorlar. Satılan ürünlerde ciddi anlamda kalite düşüyor. Ayrıca yerel sektörün gelişmesi de tamamen engelleniyor. Bunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

Mezarlık yeri fiyatlarına yüzde 10 zam

Öte yandan mecliste 2023 yılında uygulanacak fiyat tarifeleri de belli oldu. Mezar fiyatları Samsun’da Derecik Mezarlığı’nda ölüm öncesi alınacak mezar yeri fiyatı büyükler için 10 bin TL’den 11 bin TL’ye yükseldi. Asri ve Kıranköy Mezarlığı’nda ölüm öncesi alınacak büyükler mezarlığı fiyatı da 20 bin TL’den 22 bin TL’ye yükseldi. Öte yandan defin hizmetleri kapsamında kefen, yıkama, mezar tahtası, malzemeler, nakil ücretleri de ücretsiz olarak meclisten geçti. Ayrıca 7 yaş altı çocuklar için mezar yeri ücreti de alınmamasına karar verildi.

2022 yılının son meclis toplantısında 46 gündem maddesinin tamamı oylanarak karara bağlandı.