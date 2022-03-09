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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda görüşülen 60 maddeden 59’u ilgili komisyonlara havale edildi.

Politika 09.03.2022, 16:35
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda görüşülen 60 maddeden 59’u ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda 57’si gündem, 3’ü gündem dışı olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. İlgili maddelerden 1’i mecliste görüşülerek karara bağlanırken, 59 madde ise daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclisin açılışında konuşan ve Samsun’da yaşanan seviş kazası hakkında bilgi veren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Yakakent ilçesinde Kuzuören Mahallesi’nde ilçeye hareket eden servis aracı kaza yaparak şarampole yuvarlanıyor. Kazada Sibel Şahin isminde lise öğrencisi hayatını kaybetti. 6 öğrenci ve servis şoförü de kazada yaralandı. Ölen kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılara da sağlık diliyorum. Olayı duyar duymaz hastaneye gittik ve kazazedelerin acılarını paylaştık. Bafra, Alaçam ve Yakakent Belediye Başkanlarımız da hastaneye ziyarette bulundu. Üzücü bir kaza 1 evladımızı hayattan koparmış oldu” dedi.

Büyükşehir Belediyesini temsil edecek kişiler belirlendi

Belediyenin hissedarı olduğu şirketlerin genel kurullarında ve yönetim kurullarında temsil edecek kişilerin belirlendiği madde mecliste görüşüldü. Samsun Kültür Turizm Ticaret A. Ş.’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi adına genel kurul temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Güler olurken, yönetim kurulu üyesi olarak ise Ali Seyfi Küçükgöncü olması meclis üyelerince oybirliği ile belirlendi. Öte yandan Samsun Proje, Ulaşım, İmar, İnşaat, Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım A.Ş. ile Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Yatırım A.Ş.’nin genel kurul temsilcisi ve yönetim kurulu üyesinin Mustafa Demir olması konusunda bir değişiklik olmadı. Ayrıca Samsun Anakent Turizm Ticaret A. Ş.’nin genel kurul temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Metin Köksal olarak devam etti. Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma A. Ş.’nin genel kurul üyesi ve yönetim kurulu üyesi Dr. Şenol Yıldız olarak devam etti. Son olarak da SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A. Ş. genel kurul temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Süleyman Demirtaş olarak değişmeden devam etti.

Klinik psikolog, meclis üyelerine kadına yönelik şiddet sunumu gerçekleştirdi

Meclisin açılışında ayrıca klinik Psikolog Necla Afyonkale Talay, “Kadına Yönelik Şiddet ve Psikolojik Etkileri” konulu sunum gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddet hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Talay, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış kadına yönelik şiddettir. Dünyada 14-44 yaş arası kadınların aile içi şiddetten ölme riski kanser veya trafik kazası gibi nedenlerden ölme riskinden daha fazladır. Dünya genelinde cinayete kurban giden kadınların yüzde 40 ile yüzde 70’inin erkek partner tarafından öldürülmektedir” diye konuştu.

59 maddenin görüşüleceği komisyon toplantısı 11 Mart Cuma günü saat 14.00’te yapılacak.

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