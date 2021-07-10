Samsun Barosu Başkanlığına 3 aday

Samsun Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 kişi başkanlık için aday oldu.

Samsun Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurul, divan kurulunun belirlenmesinin ardından devam etti. Denetim ve faaliyet raporlarının ibra edildiği toplantıda başkan adayları baro avukatlarına seslendiler.

Tekrar baro başkanlığına aday olan mevcut başkan Av. Pınar Gürsel Yıldıran, “Olağan genel kurulumuzu yapmak için ekim ayından itibaren 3 kez karar aldık. 3’ü de iptal edildi. Buna karşılık davalar açtık. Bu davalar kabul edildi ancak genel kurul tarihinden sonra kararlar çıktığı için önceki tarihlerde yapamamış olduk. Bu genel kurulun meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde bir vesile olmasını diliyorum. Amacımız bağımsız savunmayı temsil eden avukatın hak ve görevinin sadece kağıt üzerinde kalmaması, kanunda kalmaması, hayatta ve fiiliyatta karşılığını bulmasıdır. Mesleki sorunlarımızın çözülmesi için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Diğer başkanlık adayı Av. Harun Uyanıkoğlu, “Türk avukatlığının en büyük ve üzerine en hızlı şekilde eğilmesi gereken sorunu genç meslektaşlarımız ve onların geleceğidir. Samsun Barosu başkan adayı olarak bu soruna çözüm önerilerim var. Tüm meslektaşlarımıza hizmet verecek bir sürekli eğitim merkezinin kurulması ve hizmet binamız yapılana kadar bu amaca hizmet edecek bir binanın kiralanması veya satın alınması. Akademisyenler tarafından hazırlanan ve sunulan daha etkili avukatlık stajı ortamının sağlanması. Stajın ardından genç meslektaşların istihdamı ile ilgilenecek baro komisyonlarının kurulması. Genç meslektaşlarımızı istihdam edecek deneyimli meslektaşlarımıza bir takım teşvik ve kolaylıkların sağlanması. CMK zorunlu müdafilik, adli yardım gibi gelir kaynaklarında adaletsizliğin engellenerek daha etkili kullanımının sağlanması. Tesis edilecek ortak akıl havuzumdaki projelerin Samsun ölçeğinden çıkıp ulusal anlamda hayata geçebilmesi için mücadeleci tavrımızı ortaya koymak olacaktır” diye konuştu.

Bir başka başkan adayı Av. Burhan Uyan ise "2013 yılından beri ‘Avukat 4.0’ adıyla başladığım teknik çalışmalar yapıyorum. Öngördüğüm her şey gerçek oldu. Gelecekte itibarla ayakta kalabilmek, iş temin edebilmek için şimdiden kendimizi geliştirmemiz gereken birçok yeni iş geliştirme fırsatı var. Gençlerimizi bu alanlarla tanıştırmaya kararlıyım. Biz avukatlar; toplumumuz çoğulculuğa dayalı demokrasinin temeli adil ve bağımsız yargının özü olan bağımsız savunmayı yeniden tesis edene dek ayakta kalmak, en büyük sermayemiz olan özgür ve meydan okuyan zihinlerimizle, iliksiz-düğmesiz tertemiz cübbemizi gelecek nesillere bir sancak olarak teslim edebilmek zorundayız. Geleceğimizi akıllarına ve yüreklerine teslim edeceğimiz yeni nesil avukatlarımızı içinde yaşayacakları sert rekabet koşullarına uygun şekilde donatabilmek zorundayız. ‘Ekosistem izleme merkezi’, ‘Çocuk ve kadın hakları izleme merkezi’ ve ‘İleri eğitim atölyesi’ ile Samsun Barosu’nun gerçekleşmesini sabırla beklediği ‘hizmet binasını’ hayata geçirmek benim ödevimdir” şeklinde konuştu.

Baronun başkanlık seçimi Pazar günü yapılacak ve 3 başkan adayı başkanlık için yarışacak.