Samsun Almanya’ya ilham kaynağı oldu

Almanya’nın Kiel şehrinden gelerek Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği önemli projeleri inceleyen heyet, “Samsun çok güzel ve büyüleyici bir şehir” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın Kiel şehrinden gelen heyet Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Mustafa Demir ile bir araya gelen heyet, kentte yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Kiel Belediye Meclis Başkanı Hens Werner Tovar, çalışmalara ve şehre hayran kaldıklarını ifade etti.

Samsun’un kardeş şehri olan Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti’nin Başkenti Kiel şehrinden gelen Belediye Meclis Başkanı Hens Werner Tovar ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir’i makamında ziyaret eden heyet, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

“Tecrübe paylaşımı yapmaktan mutluyuz”

Samsun ile kardeş şehir olan Kiel ile tecrübe paylaşımı yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Belediyecilik anlamında birbirimizin tecrübelerinden istifade etme anlamında neler yapabileceğimizi konuştuk. Bisiklet yollarından, elektrikli otobüslere, atık su yönetiminden kültürel çalışmalara kadar her alanda istişarelerimiz oldu. Kardeşlik hukuku çok güzel bir şey. Kiel ile uzun yıllardır çok güzel bir ilişkimiz var. Onları şehrimizde ağırlamaktan da son derece mutluyuz” dedi.

“Samsun büyüleyici”

Kiel Belediyesi Meclis Başkanı Hens Werner Tovar ise, “Samsun çok güzel ve büyüleyici bir şehir. Samsun’da belediyecilik noktasında güzel bir gayretin olduğuna tanıklık ettik. Burada gördük ki Başkan Mustafa Demir kentsel dönüşüm noktasında da betonu yeniden yeşile çevirme gayreti içinde. İnsan odaklı çalışma ruhu bizi etkiledi. Biz Samsun ile her alanda çalışmayı arzu ederiz” ifadelerini kullandı.