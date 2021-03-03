banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Sakarya’da yaklaşık 320 kişi CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Bolu ve İzmir’in ardından Sakarya’da da istifa depremi yaşanıyor. Yaklaşık 320 kişinin partiden istifa ettiğini belirten eski CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, “İktidar olmak istemeyen bir yönetimin parti içindeki kör döğüşüne ortak olmak, bununla zaman kaybetmek istemiyoruz“ dedi.

Politika 03.03.2021, 17:21
3
Sakarya’da yaklaşık 320 kişi CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Bolu ve İzmir’in ardından Sakarya’da da istifa depremi yaşanıyor. Yaklaşık 320 kişinin partiden istifa ettiğini belirten eski CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, “İktidar olmak istemeyen bir yönetimin parti içindeki kör döğüşüne ortak olmak, bununla zaman kaybetmek istemiyoruz“ dedi.

CHP’de Bolu ve İzmir’den sonra Sakarya’da da istifalar yaşanıyor. Yaklaşık 320 kişinin CHP’den istifa kararı aldığı öğrenildi. İstifa eden kişilerin diğer illerde olduğu gibi Muharrem İnce’nin partileşme kararı aldığı ‘Memleket Hareketi’ne katılacağı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, 19 yıldır üyesi olduğu partiden dün itibari ile istifa ettiğini açıkladı. Partileşme kararı alan Muharrem İnce ile görüşme içerisinde olduklarını belirten Kurtuluş, bu süreçte diğer arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

"Biz şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz"

Fatma Kurtuluş, “Söylemek istediğim, insanların düşünmesini istediğim şudur; bana 19 yıllık bir aktif siyaset geçmişini, emeği, yaşanmışlığı kenarı koyarak sıfırdan başlamayı göze aldıran nedir? Bizler neden sıfırdan başlamayı göze alıyoruz? İstifa eden yüzlerce insana bunu düşündüren, yaptıran nedir? İnsanlar en azından bir kere kendine bunu sormalı. Bizler diyoruz ki; iktidar olmak istemeyen bir yönetimin parti içindeki kör dövüşüne ortak olmak bununla zaman kaybetmek istemiyoruz. Biz şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz. Bir gün CHP Genel Sekreteri Recep Peker bir parti evrakına ‘partim’ sözünü yazan Atatürk’e neden CHP yazmadığını sorar. Bence aldığı cevap günümüze ışık tutacaktır. Atatürk’ün cevabı ’Ne bileyim sonuna kadar CHP’nin benim partim olarak kalacağını’ olmuştur. İşte tam da bu noktada olduğumuzu hissediyoruz, görüyoruz” dedi.

"Yüreğimizi ve ideallerimizi alarak ayrılıyoruz"

Hedeflerine ulaşmak için sıfırdan başlayacaklarını belirten Kurtuluş, “Parti içi kör dövüşün kimseye yararı olmadığı için koltukları, makamları, unvanları, on yıllardır verdiğimiz emeklerimizi onlara bırakarak, yanımıza inancımızı, yüreğimizi ve ideallerimizi alarak ayrılıyoruz. Zor olanı yapıyoruz. Hedefe giden yeni bir yol açmak için her şeyi geriye bırakıp sıfırdan başlamayı göze alıyoruz. Yaşanan sadece budur” diye konuştu.

"Vefamız da sadakatimiz de Atatürk’ün en büyük mirası olan memleketimize, milletimizedir"

Kurtuluş şöyle devam etti:

“Bizim için ’bir yandan safralarımızı temizliyoruz’ diyenlerle bir yandan da ’gitmeyin’ diyenlerin çelişkisi, geleceğin gebe olduğu gerçeğin en büyük muştusudur. Vefamız da sadakatimiz de Atatürk’ün en büyük mirası olan memleketimize, milletimizedir. Geleceğimizi geri alacağız. Ben ve bir grup arkadaşım istifa etmemiştik. Dün itibari ile 19 yıldır üyesi olduğum, her kademesinde görev yaptığım partimle gönül bağım dahil olmak üzere bütün ilişkimi kestim. Bundan sonra 83 milyona hitap eden 100 yıl önceki o kuruluş felsefesi de bizim zaten öncümüz olacağını söylemiştik. Bu hareketle bunu daha da büyüterek topluma hizmet etmeye devam edeceğiz bu yeni yolda. Net rakamlar kendilerinde mevcuttur. Genel merkezimize de ulaşmıştır ama bizimde tahminini yaptığımız 320 bandının üzerinde. Bizler figüran olmak istemiyoruz. İnandığımız bir davada elimizi taşın altına gerekirse gövdemizi taşın altına koyarak topluma gerçek anlamda üretken bir siyaset yapmak istiyoruz. Bunun çığ gibi büyüyeceğini biliyorum ben, İnşallah hayırlısı olur hem memleketimiz için hem hepimiz için” şeklinde konuştu.

"Elimizden ne gelirse yapacağız"

Muharrem İnce’nin partileşme kararı sonrasında görüşmelerin yapıldığını ve bu konuda her zaman destek vereceklerini belirten Kurtuluş, “Kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Memleket Hareketi ilk başladığında biz bu desteğimizi doğru bir şekilde olduğunu ifade etmiştik. Şimdi önce genel merkezde ufak tefek çalışmaların sonuna gelindi, partileşme sürecinin amblem vesaire bina tutuldu. Ondan sonraki sürece de bakacağız. Arkadaşlarımız da burada elimizden ne gelirse yapacağız. Hepimiz neferiz burada” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20