Son Dakika
Sağlık Bakanlığı mülteciler için toplandı
Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.
Politika 15.03.2021, 20:31
2
Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın başkanlığında ilgili genel müdürlükler ve 29 il müdürünün katılımı ile bakanlıkta bir toplantı düzenlendi. Toplantıda "Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" kapsamında önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirildi.