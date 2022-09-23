Sağlık Bakanı Koca’dan Şuşa’ya ziyaret

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın incisi Şuşa’yı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Koca, başkent Bakü’den Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra inşasına başlanan ve 26 Ekim 2021’de açılışı gerçekleştirilen Fuzuli Havalimanı’na uçakla geçti. Koca’yı burada Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev karşıladı. Koca ve beraberindekiler, Fuzuli’den karayolu ile Karabağ’ın incisi ve Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’ya geldi. Şuşa’da incelemelerde bulunan Bakan Koca’ya ziyaretinde Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi. Koca ve diğer yetkililer Şuşa’da şehir meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hatavan’ın evini, Şair Molla Penah Vagif’in türbesini, ünlü müzisyen Bülbül’ün müzeye dönüştürülen evini ve Cıdır Ovası’nı ziyaret etti.

"Şuşa’nın yeniden eski barış, huzur ve sanat dolu günlerine dönebilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız"

Şuşa Beyannamesinin imzalandığı alanda açıklama yapan Koca, yetiştirdiği şair ve müzisyenlerle Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Azerbaycan’ın kültür, edebiyat ve sanat başkenti Şuşa’nın 1992’de yılında Ermenistan tarafından işgal edildiğini, bu süreçte bir çok masum insanın Müslüman oldukları için katledildiğini, Şuşa’da bulunan her biri ayrı bir kültürel miras olan camilerin ve diğer tarihi yapıların da yine Ermenistan saldırıları sonucunda tahrip edildiğini söyledi. Koca, "8 Kasım’da şanlı Azerbaycan ordusu tarafından azad edilen Şuşa’nın yeniden eski barış, huzur ve sanat dolu günlerine dönebilmesi için biz de her türlü desteği sağlamaya hazırız" diyerek şehrin kurtuluşunda emeği geçenlere teşekkür etti, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Yaralılara da acil şifa dileyen Koca, "Onların sağlıklarına kavuşabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yan yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.