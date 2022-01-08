Sağlık Bakanı Koca’dan şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”