Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet ve kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç k

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet ve kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."