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Sağlık Bakanı Koca: “UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor” dedi.
Politika 07.03.2022, 21:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında” ifadelerine yer verdi.