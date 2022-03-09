Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanlarının özlük hakları) Çalışmalarda son noktaya gelindi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir" dedi.

Bakan Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız ve Maliye Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı’nın nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.