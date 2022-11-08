Sağlık Bakanı Koca: (özel hastanelerle ilgili yönetmelik ile muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat kısıtlandığı) Muayenelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz”