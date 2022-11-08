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Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”
Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”
Politika 08.11.2022, 16:10
Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”