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Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”

Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”

Politika 08.11.2022, 16:10
Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”

Sağlık Bakanı Koca: “Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı”

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