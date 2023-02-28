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Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."

Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."

Politika 28.02.2023, 17:13
Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."

Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."

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