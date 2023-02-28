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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekibi ile görüştü
Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."
Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."
Politika 28.02.2023, 17:13
Sağlık Bakanı Koca: "Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir."
- Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedross Adhonom ve Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Hatay’da Sahra Hastanesini ziyaret etti