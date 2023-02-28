Sağlık Bakanı Koca: “Kağıthane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kağıthane Devlet Hastanemiz, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedross Adhonom ve Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Hatay’da bulunan sahra hastanesini ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hastaneyi gezen Adhonom ve Kluge, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Koca ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek, basın toplantısı düzenledi. Depremin Türkiye’nin 11 ilinde büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Bakan Koca, “Depremin ilk saatlerinde ülkemizdeki afetin Seviye-4 Acil Durum olarak ilan edilmesinden hemen sonra Birleşmiş Milletler acil yardım çağrısında bulundu. Bu sürecin uluslararası dayanışma ve işbirliğine nasıl ivme kazandırdığını görmüş olduk. Böylesi durumlarda alarm veren bu kavramların önemi bir kez daha ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“23 gündür sahadayız”

Sağlık Bakanlığı olarak ilk günden itibaren sahada olduklarını vurgulayan Koca, “Çalışmaları, yaralıların acil müdahalesi, nakli ve depremzedelere sağlık hizmeti ulaştırılması yanında halk sağlığına yönelik tedbirleri hızla hayata geçirdik. Mevcut bütün imkânlarımızı seferber ettik. Bu çerçevede, öncelikli ihtiyaçlarımız doğrultusunda uluslararası işbirliği ortaklarımız ile çalışmalar yürütüyoruz. Yaraların bir an evvel sarılabilmesi için uğraş veriyoruz. Bu vesileyle süreçte bizlere destek olan tüm dost ve kardeş ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve STK’lara teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

"Planlama ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık"

Dünya Sağlık Örgütü Gelen Direktörü Tedross Adhonom ve Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Koca, “Ziyarete geldiler; sahayı gördüler. Ülkemizin deprem sırasında maruz kaldığı olumsuz etkilerin yanı sıra, sunduğumuz sağlık hizmetlerini ve toparlanma sürecine ilişkin planlama ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık” ifadelerini kullandı.

“50 bini aşkın yaralımızı hızla bölge dışına naklettik”

Afet bölgesinde aktif şekilde kullanılan hastanelerin çalışmaları hakkında bilgi veren Koca, “Afet bölgesinde kullanılır durumdaki hastanelerimize ek olarak 27’si yabancı dostlarımız tarafından kurulan toplam 35 tam teşekküllü sahra hastanemiz ve 110 acil müdahale birimimizle yerinde sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu sağlık kuruluşlarımız yaralılarımıza hızla ilk müdahalelerin yapılmasında büyük bir performans sergilemiştir. Yereldeki ekiplerimizin yanı sıra, afet bölgesine sevk ettiğimiz bin 253 ambulans ve 245 UMKE ekibi sürekli görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte 14 hava ambulansımız, Cumhurbaşkanlığımızın uçakları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve gemilerle yaklaşık bir hafta içinde 50 bini aşkın yaralımızı hızla bölge dışına naklettik” dedi.

Koca, Kağıthane Devlet Hastanesi’nin taşınma sürecinden de bahsederek, “Ülke genelinde sağlık tesislerimizin depreme mukavemeti konusunda bakanlık olarak harekete geçmiş durumdayız. Depreme dayanıklı araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi ise birkaç gün içinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarını ilgili hastaneler ile sizleri bilgilendirme çabası içinde olacağım” açıklamalarında bulundu.

“44 bin ölü ve 108 bin yaralı ile yakın tarihte gerçekleşen en büyük felaketlerden biri”

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedross Adhonom ise Türk halkına geçmiş olsun dileklerini sunarak, “Gaziantep’ten Antakya’ya karayolu ile geldik ve yolda gördüğümüz yıkım oldukça inanılmaz boyutlardaydı. Deprem sadece bu bölgeyi değil, 11 ili etkilemiştir. Yaklaşık 44 bin ölü ve 108 bin yaralı ile yakın tarihte gerçekleşen en büyük felaketlerden biri. Sayın Bakan ve hükümetin depremzedelere yardım etme konusunda elinden geleni yaptığının bilincindeyiz. Sahada çalışan görevlilere ve özellikle UMKE görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı .