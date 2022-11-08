Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının kalp ile ilgili problemlerin yaşanmasına sebep olduğuna ilişkin iddialara, “Yeni bir tedirginlik oluşturmayalım. Bunun yer yer gündeme taşındığını biliyoruz. Ama elimizde bu anlamda bir kardiyak veya kalp damar sorunlarının artışına yol açtığına dair veri olmadığından emin olalım. Bunun için de bir tedirginlik oluşmamasına gayret edelim” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, Covid-19 ile ilgili soruya, “Bu dönemde salgın bitecek diye beklemeyelim. Sayılarının giderek azaldığını biliyoruz, 2 binli rakamlara geldi. Ama son 4 günden bu yana kısmi bir artış var, 2 bin 700 - 2 bin 800 civarında. Önümüzdeki dönemde Avrupa’dan yaklaşık 3-4 hafta sonra bizde de yükselişi gördüğümüz için, Avrupa’da artışın giderek azalma dönemine doğru girdiğini görüyoruz. Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir. Ama artık Covid korkusu ile yaşamayalım. Covid ile yaşamayı artık öğrendik, nasıl bulaştığını hepimiz biliyoruz. Toplu yerlerde özellikle riskli kişilerin maske takmalarını hep öneriyoruz. Her zaman bu tedbirlerle devam edilmesi gerektiğinizi bilinmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Teşvik ödemlerine ilişkin soruya Koca, “Ek ödemelerle ilgili ’Beyaz Reform’ çevresinde teşvik ödemesi başladı. Ama birinci basamak ile ilgili teşvik verilmesi doğrultusunda bir çalışmamız vardı. Onunla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan geçmiş oldu. Sayıştay’tan da dün geçmiş oldu. Zannediyorum bir iki gün içerisinde yayınlanmış olur. Hem birinci basamak, hem temel bilimlerde üniversitelerde olan değişikliğe benzer bir düzenleme hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili tabanın değiştiği yönetmelik yayınlanmış olacak. Dolayısıyla bu çerçevede herkes teşvik alıyor olmuş olacak” şeklinde konuştu.

Özel hastane yönetmeliğine ilişkin bir soruya ise Bakan Koca, “Biz muayeneleri planlamadık ve planlamak istemiyoruz. 7 bin muayenehanemiz var ve 7 bin muayenehaneye yönelik bir yönetmelik yayımlamadık. Öyle bir niyetimiz de yok. Ama biz şunu görüyoruz; özel hastanelerin şu süreçte planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullandığını görüyoruz. Biz ise son dönemde sağlık turizminin artması ile birlikte yurtdışından gelen hastalar dahil olmak üzere herkesin yapılan işlemini kayıt altına almak istiyoruz. Kurumlar arası geçişlerde de kaydı güvenle oluşsun istiyoruz. Dolayısıyla hasta güvenliğini kayıt altına almak istiyoruz. O nedenle de özel hastanelerde veya kamu dahil olmak üzere işlem yapanların yaptığı işlemi bilmek istiyoruz. Muayenehane boyutuyla da muayenehane hekimlerinden istediğimiz tek şey, yapılan muayenenin kayıt altına alınması dışında bir şey istemiyoruz. Özel hastanelerden de şunu istiyoruz, sizde işlem yapan yabancı hastalar dahil olmak üzere her kimse bunu mutlaka kayıt altına alın. Kayıt altına alınmadığında bunun cezası olacağını özel hastanelere söylüyoruz. Özel hastanelerin planlama yaptığımız için bu planlamayı delmek üzere muayenehane hekimliği üzerinden delmelerine müsaade etmek istemiyoruz. Çünkü son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı. Hiç kimse tedirgin olmasın biz sadece hastamızın ve yurt dışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Özel hastanelerde de yapılan uygulamanın kim tarafından yapıldığını ve ne yapıldığını bilmek istiyoruz. Gerektiğinde iller bazında değişiklikler yapılabilir. Kurumlar arası kamu özel geçişlerin kayda alınmasını sağlamak hasta güvenliğini ne yaptığını kayda geçirmek istiyoruz” diye karşılık verdi.

Covid-19 aşısının kalp ile ilgili problemlerin yaşanmasına sebep olduğuna ilişkin iddialara Bakan Koca, “Yeni bir tedirginlik oluşturmayalım. Bunun yer yer gündeme taşındığını biliyoruz. Ama elimizdeki veriler bu anlamda bir kardiyak veya kalp damar sorunlarının artışına yol açtığına dair veri olmadığından emin olalım. Bunun için de bir tedirginlik oluşmamasına gayret edelim” değerlendirmesini yaptı.

Sağlık turizmine ilişkin soru üzerine ise Koca, “Sağlık turizmi ile ilgili yapımız var. Gelecek olan kişilerin güvenli sağlık hizmeti almak için marka oluştu. Bir portala taşlayarak güvenli hizmet alınması fonksiyonu görülecek. Hedef ülkelerde yoğun tanıtımlarla sunarak bu pastadan pay almadınız sağlamak” ifadelerini kullandı.